Olay sabah 5.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu erkek arkadaşı ile birlikte kaldıkları daireye gece saatlerinde giren yabancı uyruklu N.S (20) adındaki genç kız, saatler sonra merdivenlerde komşular tarafından yerde yatmış şekilde bulundu. Olayın şokunu yaşayan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

