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    • 26.09.2020 07:26
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    • 26.09.2020 07:26
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    Son dakika: 'te ın sır ölümü: Merdivenlerde ölü bulundu

    Son dakika haberine göre, 'te genç bir kız apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayda 3 kişi gözaltına alındı. Apartmanın üçüncü katında ile birlikte yaşadıkları öğrenilen erkek arkadaşı ve yanında bulunan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    İHA
    Genç kızın sır ölümü: Merdivenlerde bulundu

    Olay sabah 5.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu erkek arkadaşı ile birlikte kaldıkları daireye gece saatlerinde giren yabancı uyruklu N.S (20) adındaki genç kız, saatler sonra merdivenlerde komşular tarafından yerde yatmış şekilde bulundu. Olayın şokunu yaşayan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.




    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. Apartmanın üçüncü katında genç kız ile birlikte yaşadıkları öğrenilen erkek arkadaşı ve yanında bulunan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin geniş çaplı incelemesi sürüyor.
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