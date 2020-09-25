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    • 26.09.2020 06:30
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    • 26.09.2020 06:30
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    | Meteorolojiden o illere kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı | 'da hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve iç kesimleri ile , , , Erzurum, Kars ve çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki , Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, il il tahminleri...

    O illere kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.


    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 33°C
    Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 30°C
    Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, Manisa çevreleri ve İzmir'in kuzey kesimlerinin akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de, zamanla bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 29°C
    Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 30°C
    Az bulutlu

    UŞAK °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu



    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    YOZGAT °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu



    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    RİZE °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı




    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 24°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 23°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 28°C
    Parçalı bulutlu

    VAN °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık
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