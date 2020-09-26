Mega kent İstanbul, bir kez daha depremle yüzleşti! Perşembe günü saat 16.38'de 4.2 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Uzmanlar, "Bu öncü bir deprem değil" dedi. Şu bilgileri verdi:
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir: GEÇEN ay olan deprem, bu depremi tetikledi. Bu bölgedeki her deprem bu kilitli fayı tetikliyor. Bir fay kilitli hale gelirse bile kırılacağı anlamına gelmez. 50 yıl sonra da kırılabilir.
Prof. Dr. Ahmet Ercan: BÜYÜK İstanbul depremi geliyor demek yanlış olur. Bu bir Tekirdağ depremidir. Beklediğimiz bir deprem.
Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Tekin Gültop: ÖNCÜ bir deprem değil. Büyük fay hattını tetikleyici özelliği yok.
ZEYNEL YAMAN
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir: GEÇEN ay olan deprem, bu depremi tetikledi. Bu bölgedeki her deprem bu kilitli fayı tetikliyor. Bir fay kilitli hale gelirse bile kırılacağı anlamına gelmez. 50 yıl sonra da kırılabilir.
Prof. Dr. Ahmet Ercan: BÜYÜK İstanbul depremi geliyor demek yanlış olur. Bu bir Tekirdağ depremidir. Beklediğimiz bir deprem.
Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Tekin Gültop: ÖNCÜ bir deprem değil. Büyük fay hattını tetikleyici özelliği yok.
ZEYNEL YAMAN