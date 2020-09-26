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    • Yaşam
    • 26.09.2020 Gazete
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    4.2'lik büyük depremini tetiklemez

    Mega kent , bir kez daha le yüzleşti! Perşembe günü saat 16.38'de 4.2 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Uzmanlar, "Bu öncü bir deprem değil" dedi.

    Büyük depremi tetiklemez
    Mega kent , bir kez daha le yüzleşti! Perşembe günü saat 16.38'de 4.2 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Uzmanlar, "Bu öncü bir deprem değil" dedi. Şu bilgileri verdi:

    Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir: GEÇEN ay olan deprem, bu depremi tetikledi. Bu bölgedeki her deprem bu kilitli fayı tetikliyor. Bir fay kilitli hale gelirse bile kırılacağı anlamına gelmez. 50 yıl sonra da kırılabilir.

    Prof. Dr. : BÜYÜK İstanbul depremi geliyor demek yanlış olur. Bu bir depremidir. Beklediğimiz bir deprem.

    İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Tekin Gültop: ÖNCÜ bir deprem değil. Büyük fay hattını tetikleyici özelliği yok.

    ZEYNEL YAMAN
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