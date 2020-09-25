2 adet hatalı basım 100 TL'ye 250 bin lira istediğini belirten Altuğ, "Değerli para olduğunu biliyorduk. Bana da denk geldi. Görünce çok şaşırdım. İlgimizi çekti. İlk kez böyle bir durumla karşılaştım" dedi.