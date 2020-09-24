Vurduğum adam sağ kalmaz

Erzurum'da 4 ay önce taciz suçlamasıyla yargılanıp ceza alınca uzman çavuşluktan atılan evli ve 2 çocuk babası Mükremin Turan, bacanağı Fatih Özmen'i öldürmek için pusu kurdu. Turan, çiftin otomobillerine bindiği sırada önce bacanağına ardından hamile baldızı Hülya Özmen'e ateş etti. Özmen çifti, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Mükremin Turan, tutuklandı. Katil hakkında 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkarılan sanık Turan, çifte cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Cani, "İstesem onun bütün ailesini bir şekilde öldürürdüm. Hatta çıplak elle de öldürebilirdim. En az 11 mermi attığımı anladım. Bir polis memuru nerede olduğumu sordu. Ben polise 'İkisi de mi öldü?' diye sordum. Polis bana yaralı olduklarını söyledi. Ben de ona 'Silah attığım adam sağ kalmaz, bana doğruyu söyle' dedim" diye konuştu.