



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın zamanla Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 32°C

Parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 26°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 23°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

