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    • 24.09.2020 06:16
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    | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 24 Eylül 'da hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile 'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, , 'nun kuzeydoğusu ile 'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki , Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 24 Eylül il il tahminleri...

    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile yarın zamanla Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.




    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA 17°C, 30°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL 18°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ 15°C, 30°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    KOCAELİ 21°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu, yarın zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR 13°C, 27°C
    Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu

    İZMİR 20°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 17°C, 30°C
    Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu

    UŞAK 13°C, 27°C
    Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu




    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 24°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 24°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 24°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA 16°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 15°C, 28°C
    Az bulutlu, yarın zamanla yer yer parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR 13°C, 28°C
    Az bulutlu, yarın zamanla yer yer parçalı bulutlu

    KONYA 16°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    YOZGAT 13°C, 26°C
    Az bulutlu, yarın zamanla yer yer parçalı bulutlu


    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 13°C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 16°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 11°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 17°C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın zamanla Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 15°C, 32°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 21°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 18°C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 22°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 9°C, 26°C
    Az bulutlu, yarın zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 7°C, 23°C
    Az bulutlu, yarın zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 16°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 10°C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu



    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 16°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 20°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 20°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 20°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık
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