Arsuz'da bugün 12.50 itibarıyla 4 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına 2 helikopter, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi.
Kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alındı.
4 farklı noktada yangını çıkaran şahıs ise suçüstü yakalandı. Yakalanan Fatih M'nin daha önceden devlet malına zarar vermekten sabıkası olduğu belirlendi.
Olayla ilgi güvenlik güçlerinin tahkikatı devam ediyor.
Kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alındı.
4 farklı noktada yangını çıkaran şahıs ise suçüstü yakalandı. Yakalanan Fatih M'nin daha önceden devlet malına zarar vermekten sabıkası olduğu belirlendi.
Olayla ilgi güvenlik güçlerinin tahkikatı devam ediyor.