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    • 24.09.2020 16:10
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    • 24.09.2020 16:10
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    : 'da 4 noktada ormanı yakan şahıs yakalandı

    haberine göre 'ın Arsuz ilçesinde 4 farklı noktada ormanı yakan şahıs yakalandı. ise söndürme ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgi güvenlik güçlerinin tahkikatı devam ediyor.

    İHA
    4 noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı
    Arsuz'da bugün 12.50 itibarıyla 4 farklı noktada orman ı çıktı. Yangına 2 helikopter, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi.

    Kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alındı.



    4 farklı noktada yangını çıkaran şahıs ise yakalandı. Yakalanan Fatih M'nin daha önceden devlet malına zarar vermekten sabıkası olduğu belirlendi.

    Olayla ilgi güvenlik güçlerinin tahkikatı devam ediyor.



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