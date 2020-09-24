Aşk renk değiştirir

Unutmamak gerekir ki, daima evlilik, ilişkiler ve aşk ömür boyu değişecektir. Bireyler birlikte bir yolculuğa çıktıkça, çoğu aşklarının ne kadar değişebileceğini anlamıyor. Ya da anlamak istemiyor, Zamanla birçok faktörden etkileneceksiniz. Sevginin şekillenebileceği, sınanabileceği ve dönüştürülebileceği gerçeğini kabul etmek zorundasınız. Çünkü siz de değişiyorsunuz. Karşınızdakinin değişmemesini beklemek doğru değil. Aşkın yenilenmiş hali sizi daha da mutlu eder. Bunu kabullenmekle gerçekliğe başlamalısınız. Yıllar sonra "sen çok değiştin" diyerek karşınızdakini suçlamak hataların en büyüğüdür. Çünkü bunu söyleyen de değişmiştir aslında.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET