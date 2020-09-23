



Adliyeye sevk edilen İzzet Ç, çıkarıldığı 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.



NE YAŞANMIŞTI?

Dün, 17/D numaralı Demirtaş-Heykel hattında sefer yapan 16 JJK 91 plakalı otobüsün şoförü İzzet Ç. (42), yolcu almak için İstanbul Caddesi'ndeki bir durakta durmuştu. Otobüse binmek isteyen Savaş B'nin (30) maskesiz olduğunu fark eden sürücü kapıyı açmamıştı. Savaş B'nin maske takması üzerine kapıyı açan sürücü ile yolcu arasında tartışma çıkmıştı.