Rus asıllı Amerikalı aileyi, Dolmabahçe Sarayı gezisi sonrası gasp etmeye çalışan biri yetişkin iki çocuk, gözaltına alındı. Yankesilik ve Dolandırıc ılık büro amirliğinde bulunan şüphelilerin ifadesi ardından adliyeye sek edilmesi bekleniyor. Olay, geçtiğimiz günlerde, Dolmabahçe Gazhane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rehber eşliğinde 18 yaşındaki kızlarıyla Dolmabahçe Sarayından çıkan Rus asıllı Amerikalı çift, yolun karşısındaki kiralık özel minibüse binmek istedikleri sırada, arkadan gelen iki kişi, ailenin çanta ve cüzdanlarını çalmak için harekete geçti.