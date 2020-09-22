Beyoğlu, Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, sıkışan sürücüyü araçtan çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde bir süre aksama oldu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerimiz normale dönmüştür." denildi.
Son dakika: İstanbul'da tramvay ve otomobil çarpıştı! Olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika haberi... İstanbul Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Kazada otomobil sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sev edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.
Beyoğlu, Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.