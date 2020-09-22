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    • 22.09.2020 10:02
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    : 'da tramvay ve otomobil çarpıştı! Olay yerinden ilk görüntüler

    haberi... Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. da otomobil sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sev edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

    DHA
    İstanbul'da feci kaza! Tramvay ve otomobil çarpıştı

    Beyoğlu, Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. da otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.



    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, sıkışan sürücüyü araçtan çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde bir süre aksama oldu.



    'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerimiz normale dönmüştür." denildi.

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