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    • 22.09.2020 08:49
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    • 22.09.2020 08:49
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    'da ye lu saldırı: 2 yaralı

    'nın ilçesinde bir ye kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen lu saldırıda, 2 kişi yaralandı.

    DHA
    Galeriye kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı

    Bulvarı'ndaki bir nin önüne gelen motosikletli kişiler, larla iş yerine ateş açtı. Bu sırada içeride bulunan Ali K. ile Halan T., yaralandı. seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
    Polis, olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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