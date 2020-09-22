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    • Yaşam
    • 22.09.2020 Gazete
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    Gözü dönmüş !

    ’de gözü dönmüş , eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştı. Korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı...

    Gözü dönmüş koca!

    Dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay 13 Eylül'de Kayseri'de yaşandı. Boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırması bulunan Okan Taşdöven, bir mağazada eşi Ayşegül Taşdöven'in boğazını kesti. Kendisine engel olmak isteyenlere de biber gazı sıkıp talihsiz kadını boğmaya çalıştı. Cani tutuklandı. Olayın yeni ortaya çıkan görüntülerinde, tanınmamak için gözlük ve şapka takan Taşdöven, kızının 'bırak' çığlıklarına rağmen eşine bıçakla saldırdığı, boğmaya çalıştığı görülüyor. Taşdöven, "Boğazım kesmiş farkında değilim. Bıçağı elinden düşürdüm. Kızım da bıçağı aşağı kata attı. Başörtümü arkaya sıyırdı ve boğmaya çalıştı"diye konuştu.

    Ayşegül Taşdöven, boğazından yaralandı.

    Okan Taşdöven
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