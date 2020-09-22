Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde eşi Gülay Şimşeker ile pizza dükkanı işleten Ali Rıza Şimşeker, iddiaya göre 15 liralık alacağını tahsil etmesi için komşu işyerine çalışanını gönderdi.
Çalışanı "Hesaba yazın" diyerek geri gönderdiği iddia edilen esnaf, yanına bir çalışanını alarak, pizzacı dükkanı önüne geldi. Ali Rıza Şimşeker'in kendine bakmasından rahatsız olan komşu işyeri sahibi, "Ne bakıyorsun?" diye çıkıştı.
Taraflar arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Komşu işyerinden gelen 2 kişi daha olaya müdahil olunca, 4 kişi pizzacıyı, karısı Gülay Şimşeker'in yanında tekme tokat dövdü, sandalyeyle kafasına vurmaya çalıştı.
Kocasını kurtarmaya çalışan kadın da yumruklardan nasibini aldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları gözaltına aldı.