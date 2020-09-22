Antalya'da Duygu Çelikten, 13 gün önce kayboldu. Ormanda toprağa gömülü cesedi bulundu. Başı kopmuştu. Zanlı Veli Ünder her yerde aranıyor.
VAH ASUMAN
Düzce'de Asuman Sönmezoğlu (25), eşiyle motosiklet kazası geçirdi. Karnındaki 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybetti.
KENDİNE HAKİM!
Adana hakimi Hayrettin Yavuz, alkollü trafiğe çıktı. Polisleri görünce küfür etmeye başladı. Kendinden geçip bayıldı.
BİRLİKTE ÖLÜME
Niğde'de araç devrildi. Gezintiye çıkan Atakan Kurt, Muhammed Emin Koç ve Emir Yalçın adlı tekvandocular can verdi.
ÖNCE DEPREM SONRA VOLKAN
Niğde Bor, 5.1 ile sallandı. Artçılar ise sabaha kadar uyutmadı. Uzmanlar uyardı: Hasan Dağı volkanı patlayabilir.
VAH ASUMAN
Düzce'de Asuman Sönmezoğlu (25), eşiyle motosiklet kazası geçirdi. Karnındaki 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybetti.
KENDİNE HAKİM!
Adana hakimi Hayrettin Yavuz, alkollü trafiğe çıktı. Polisleri görünce küfür etmeye başladı. Kendinden geçip bayıldı.
BİRLİKTE ÖLÜME
Niğde'de araç devrildi. Gezintiye çıkan Atakan Kurt, Muhammed Emin Koç ve Emir Yalçın adlı tekvandocular can verdi.
ÖNCE DEPREM SONRA VOLKAN
Niğde Bor, 5.1 ile sallandı. Artçılar ise sabaha kadar uyutmadı. Uzmanlar uyardı: Hasan Dağı volkanı patlayabilir.