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    • Yaşam
    • 22.09.2020 Gazete
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    'da 13 gündür kayıp olan 'in cansız bedeni bulundu

    'da , 13 gün önce kayboldu. Ormanda toprağa gömülü cesedi bulundu. Başı kopmuştu. her yerde aranıyor. İşte 22 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz haberler...

    Vahşet
    'da , 13 gün önce kayboldu. Ormanda toprağa gömülü cesedi bulundu. Başı kopmuştu. her yerde aranıyor.



    VAH ASUMAN
    'de Asuman Sönmezoğlu (25), eşiyle motosiklet kazası geçirdi. Karnındaki 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybetti.

    KENDİNE HAKİM!
    hakimi Hayrettin Yavuz, alkollü trafiğe çıktı. Polisleri görünce küfür etmeye başladı. Kendinden geçip bayıldı.

    BİRLİKTE ÖLÜME
    Niğde'de araç devrildi. Gezintiye çıkan Atakan Kurt, Muhammed Emin Koç ve Emir Yalçın adlı tekvandocular can verdi.

    ÖNCE DEPREM SONRA VOLKAN
    Niğde Bor, 5.1 ile sallandı. Artçılar ise sabaha kadar uyutmadı. Uzmanlar uyardı: Hasan Dağı volkanı patlayabilir.
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