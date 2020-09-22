AK Partili belediyelerden uzaktan eğitime destek

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin talimatının ardından AK Partili Belediyeler, Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim alan dezavantajlı öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için harekete geçti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın koordinesinde dayanışma kampanyası başlatan AK Partili Belediyeler, uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet, bilgisayar ve televizyon desteğinin yanı sıra; servis, EBA Destek Merkezlerine internet, kırtasiye, görüntü ve ses sistemi desteği sağlayacak. Ayrıca AK Belediyeler imkânları ölçüsünde EBA Destek mobil araçları vasıtasıyla dezavantajlı bölgelere de hizmet verilebilecek.

Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiğine dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, çocukların geleceğine katkı sunmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na salgınla mücadele sürecinde destek olmaya hazır olduklarını kaydeden Özhaseki, "Pandemi süresince vatandaşlara hizmette adeta yeni bir çığır açan AK Belediyelerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve uzaktan eğitimde dezavantajlı olan yavrularımıza destek olmak için yeni bir kampanya başlattı. AK Belediyelerimiz; öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu başta tablet, bilgisayar ve televizyon gibi ekipman desteği sağlanacak. Ayrıca AK Belediyelerimiz imkanları ölçüsünde servis, EBA Destek Merkezlerine internet, kırtasiye, görüntü ve ses sistemi desteği verecek. Her AK Partili belediyemiz öncelikle kendi bölgesindeki öğrenciler, sonrasında da diğer bölgelerdeki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Hedefimiz, ihtiyaç sahibi ailelerimize ve çocuklarımıza yeni eğitim-öğretim hayatlarında yalnız bırakmamaktır" dedi.



AK Partili belediyeler pandemi süresince ekipler kurarak VEFA Sosyal Destek Grupları içerisinde vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermişlerdi. Ayrıca AK Partili belediyelerden bazıları son olarak filyasyon ekibine destek vermek adına yemek, araç ve şoför temininin de bulunmuşlardı.