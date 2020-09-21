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    • 21.09.2020 10:16
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    • 21.09.2020 10:16
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    Yakınları tavana asılı halde buldu: 'da yaşlı kadının sır ölümü

    'nınn Döşemealtı ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yaşar A. (83) adlı kadın, kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Mahalleli, Yaşar A.'nın yaklaşık 2 yıldır psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını söyledi.

    Sır ölüm: Yakınları tavana asılı halde buldu

    'nınn Döşemealtı ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yaşar A. (83) adlı kadın, kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

    Döşemealtı İlçesi Camili Manallesi'nde oturan Yaşar A., dün öğleden sonra evinin yanındaki metruk binada kendini iple tavana astı. Yaşlı kadının asılı bulan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, Yaşar A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Yaşar A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.




    Mahalleli, Yaşar A.'nın yaklaşık 2 yıldır psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını söyledi.

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