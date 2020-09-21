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    • Yaşam
    • 22.09.2020 07:01
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    • 22.09.2020 07:01
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    Son dakika: 'da 'dur' ihtarına uymayan şüphelinin üzerinde 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'da kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli polis merkezine götürüldü.

    Kaçan şüphelinin savunması pes dedirtti

    Adana'da çarşı ve mahalle bekçileri kavga anonsuna gittikleri ara sokak içerisinde yakaladığı bir kişinin üzerinden ruhsatsız 2 adet tabanca ele geçirdi. Üzerinde tabanca yakalatan şahıs, "Sıkıntı yok kendimizi korumak amaçlı taşıdığım silah" dedi.

    Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde kavga ihbarı gelmesi üzerine bölgeye giden bekçi ekipleri, bir şüpheliyi kovalamaya başladı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli izini kaybettirmek için girdiği ara sokaklarda mahalle ve çarı bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı.



    ŞAŞIRTAN SAVUNMA
    Bekçiler, şüphelinin üzerinde arama yaptığında iki adet ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan şüpheli," Sıkıntı yok kendimizi korumak amaçlı taşıdığım silah" diyerek kendisini savundu.




    Şüpheli polis merkezine götürüldü.
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