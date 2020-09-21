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    • 21.09.2020 16:43
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    • 21.09.2020 16:43
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    'da ekipleri alarma geçiren olay! İcra memurlarını görünce...

    'da ödediği borcu için icra geldiğini iddia eden bir vatandaş, üzerine benzin dökerek kendisini iş yerine kapattı. Yaşanan olay sonrası polis ve itfaiye ekipleri harekete geçerken, müzakereci polislerin devreye girmesi ile vatandaş ikna edilerek dükkandan dışarı çıkarıldı.

    DHA
    Ekipleri alarma geçiren olay! İcra memurlarını görünce...

    Avcılar'da icra memurlarının haciz için gelmesine tepki gösteren kişi üzerine benzin dökerek kendisini işyerine kapattı. Polis ve itfaiyeyi harekete geçiren olay müzakereci polisin devreye girmesi ile sona erdi.

    Cihangir Mahallesi Kalem Sokak'a gelen icra memurlarını gören M.Ö. borcu bulunmadığını, var olduğu öne sürülen borcunu ödediğini öne sürdü. Görevliler, ellerindeki dosyaya göre hareket ettiklerini ve icrayı uygulayacaklarını söyleyince M.Ö. eline bir bidon benzini alarak bir dükkana girerek otomatik kepengi kapattı. İcra memurlarının gitmemesi halinde kendisini yakacağını bağıran M.Ö.'nün durumu polise bildirildi.

    Gelen ekipler içeriden çıkmayan M.Ö.'yü ikna etmeye çalıştı. Yakınları da intihar girişimini öğrenince gelerek, içerideki kişiyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu arada polis memurları ellerine araçlarındaki itfaiye tüplerini alarak beklemeye başladı ve itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri ile aynı dakikada gelen müzakereci polis M.Ö. ile konuşarak kendisini dışarı çıkması konusunda ikna etti. M.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin, soruşturması sürüyor.
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