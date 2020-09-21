Avcılar'da icra memurlarının haciz için gelmesine tepki gösteren kişi üzerine benzin dökerek kendisini işyerine kapattı. Polis ve itfaiyeyi harekete geçiren olay müzakereci polisin devreye girmesi ile sona erdi.



Cihangir Mahallesi Kalem Sokak'a gelen icra memurlarını gören M.Ö. borcu bulunmadığını, var olduğu öne sürülen borcunu ödediğini öne sürdü. Görevliler, ellerindeki dosyaya göre hareket ettiklerini ve icrayı uygulayacaklarını söyleyince M.Ö. eline bir bidon benzini alarak bir dükkana girerek otomatik kepengi kapattı. İcra memurlarının gitmemesi halinde kendisini yakacağını bağıran M.Ö.'nün durumu polise bildirildi.