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    • 21.09.2020 15:32
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    • 21.09.2020 15:32
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    ’da korkunç olay! Otomobil, tankerine çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

    haberine göre ’da yönetimindeki seyir halinde olan araç, tankerine arkadan çarptı. Araçtaki 2 kişi da hayatını kaybetti. LPG Tankerinin boş olması ise olası bir büyük faciayı önledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Özgür Özdemir
    Sabah
    Otomobil, LPG tankerine çarptı: Acı haber...

    'da yönetimindeki seyir halinde olan araç, tankerine arkadan çarptı. Araçtaki 2 kişi da hayatını kaybetti. LPG Tankerinin boş olması ise olası bir büyük faciayı önledi.

    Giresun istikametinden istikametine seyir halinde olan Erhan Akçay (34) yönetimindeki 28 EN 585 plakalı otomobil, üniversite kavşağında önünde seyir halinde olan Taner U. yönetimindeki 34 BVE 413 plakalı boş LPG tankerine arkadan çarptı.Çarpma sonucu otomobil takla atarak bariyerlere vurarak durdu.Kazada otomobil sürücüsü Erhan Akçay ve araçta bulunan Evren Avcıl (25) sağlık ve belediye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarıldı.

    Olay yerine çağrılan ambulansla Giresun Prof. Dr. A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrasında boş LPG tankerinde gaz sızıntısı yaşanması nedeniyle trafiğe kapatılırken, ulaşım şehir içi yolundan verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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