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    • 20.09.2020 08:17
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    | Meteoroloji saat vererek uyardı! Sağanak geliyor | hava durumu ( hava durumu)

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, , ’in iç kesimleri, Toroslar kesimi, Orta ve kıyıları ile , , , ve çevrelerinin yerel olmak üzere , diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki , İzmir ve Ankara'da nasıl? İşte detaylar...

    Meteoroloji, bu akşam (19.09.2020) saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. İşte 20 Eylül 2020 Pazar hava durumu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Konya, Düzce, Zonguldak ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    MARMARA
    Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile zamanla bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 20 Eylül 2020 Pazar hava durumu.

    BURSA 17°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL 19°C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ 13°C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ 20°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    AFYONKARAHİSAR 12°C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    İZMİR 20°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA 18°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    UŞAK 13°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 24°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

    ANTALYA 24°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

    HATAY 22°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA 16°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 20 Eylül 2020 Pazar (yarın) hava durumu.

    ANKARA 15°C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR 13°C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA 18°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    YOZGAT 10°C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

    BOLU 10°C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE 17°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU 10°C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK 18°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 15°C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 20°C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 19°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON 20°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.

    ERZURUM 6°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS 6°C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 14°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 9°C, 24°C
    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 18°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 20°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 22°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 22°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık
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