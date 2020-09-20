Günlük burç yorumları 2020: 20 Eylül Pazar burçları neler bekliyor?

20 Eylül günlük burç yorumları burçseverler tarafından merak ediliyor. 20 Eylül Pazar günlük burç yorumlarında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? Burcunuz 20 Eylül'de aşk, sağlık, para hususlarında sizlere neler söylüyor? İşte 19 Eylül 2020 Cumartesi günlük burç yorumları...
KOÇ: Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz. Ortaklıklar söz konusu.
BOĞA: Bugün duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor.
İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmak yerine, ılımlı olmaya çalışmalısınız. Bugün çevrenizle güçbirliği içinde olmak isteyebilirsiniz. Kararlarınızı tek başınız veriyorsunuz. Bugün kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacaksınız.
YENGEÇ: Çevrenize karşı duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Düşündüğünüz olayları fazla büyütebilir ve kafanızın daha da karışmasına yol açabilirsiniz. İlişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.
ASLAN: Güçlü dostluklar yerine, amacınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğliyorsunuz. Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi imtiyazlı görmemelisiniz.
BAŞAK: Aklınız maddesel konularda ama sosyal yaşantınızı canlı tutmak için gerekli tüm donelere sahipsiniz. Düşüncelerinizi yansıtma konusunda başarılı günlerinizden biri. Gözler üzerinizde.
TERAZİ: Kısa yollarla ilgili ilginç planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir onlarla ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. Bugün ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.
AKREP: Jüpiter'den destekler almaya devam ediyorsunuz. Kişisel özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsızlık duygusuyla hareket ettiğinizde başarı yüzdeniz artıyor. Çıtayı yükseltin.
YAY: Sistemli davrandığınız zaman daha başarılı olduğunuz kesin. Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerinde yoğunlaşmalısınız. Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın, sizin için önemli olanı seçin.
OĞLAK: Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken, çevre ile yaşadığınızı unutmayın. İnsanlar duygusallığınıza müdahale ettiğinde hemen savunmaya geçiyorsunuz.
KOVA: Bugün, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu olacak. Birçok işinizi zincirleme halletmek zorundasınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki insanlardan ve koşullardan bağımsız düşünün.
BALIK: Her türlü sorumluluğu yerine getirmede başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olun. Size katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecektir. Yaptığınız çalışmalardan dolayı takdir göreceksiniz.