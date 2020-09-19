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    • 19.09.2020 17:22
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    • 19.09.2020 17:23
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    : istasyonunda korkunç anlar! Iraklı gencin ı kamerada

    haberine göre Şişli Mecidiyeköy İstasyonu'nda Iraklı bir gencin raylara atlayarak etmesine ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İstasyona yanaşan metro durmaya çalışsa da Iraklı genç vagonun altında kalıyor.

    Olay geçtiğimiz gün Şişli Mecidiyeköy İstasyonu'nda meydana gelmiş, raylara atlayan 26 yaşındaki Iraklı Zeynel Abidin A. metronun geldiği sırada raylara atlayarak etmişti.

    yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde peronun başlangıcında bekleyen Iraklı genç, metronun gelmesiyle birlikte raylara atlıyor. Bu sırada olayı gören diğer yolcular büyük şok yaşıyor. İstasyona yanaşan metro durmaya çalışsa da Iraklı genç vagonun altında kalıyor.

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