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    • 19.09.2020 16:08
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    • 19.09.2020 16:08
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    'da AVM faresi kıskıvrak yakalandı

    Şişli'de bulunan bir AVM'de telefon hırsızlığı yapan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Cezayir uyruklu şüphelinin 3 ayrı suçtan hırsızlık faili olduğu öğrenildi.

    Sema Alim Dalgıç
    Sabah

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Açıktan Hırsızlık konusu ile ilgili yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, bugün Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne müracaatta bulunan O.E. isimli şahıs ifadesinde 6 Eylül günü akşam saatlerinde AVM içerisinde bulunan bir mağazada alışveriş yaptığı esnada telefonunu koyduğu yerde bulamadığını ve çalındığını beyan etti.

    Ekiplerce, müşteki şahsın belirttiği mağaza içinde işyeri kamera görüntüleri detaylı olarak incelendi. Çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın Cezayir uyruklu O.H. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

    Cezayir uyruklu O.H. isimli şüphelinin arşiv kaydında aynı bölgede gerçekleşen 3 ayrı Açıktan Hırsızlık konularının faili olduğu, bu suçlardan daha önce adli işlem yapıldığı ve adli makamlarca tutuklandığı anlaşıldı.

    6 Eylül'de gerçekleşen 'Açıktan Hırsızlık' olayı ile ilgili Cezayir uyruklu O.H isimli şüpheli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin aynı gün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.
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