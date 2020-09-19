İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Açıktan Hırsızlık konusu ile ilgili yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne müracaatta bulunan O.E. isimli şahıs ifadesinde 6 Eylül günü akşam saatlerinde AVM içerisinde bulunan bir mağazada alışveriş yaptığı esnada telefonunu koyduğu yerde bulamadığını ve çalındığını beyan etti.

Ekiplerce, müşteki şahsın belirttiği mağaza içinde işyeri kamera görüntüleri detaylı olarak incelendi. Çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın Cezayir uyruklu O.H. isimli şahıs olduğu tespit edildi.