O benim yanımda

Evliliklerde ilişkinin zamanla sorunları ortaya çıkarmasının en büyük nedenlerinden biri 'uzaklaşma' olarak bilinir. Bazı zamanlar vardır ki, eşinize veya sevgilinize daha çok ihtiyacınız olur. Bu gibi durumlarda anlayış ön palana çıkmalıdır. İki taraf da aynı dönemlerde 'yanımda' olduğunu hissetmeli. Bunu başaran çiftlerin olası sorunları da kısa sürece çözdüğünü terapilerde gördüm. Anlayış elbette çok önemlidir. Bunu iki taraf da önemli görmeli. Birbirinizi tanımak için ne kadar çok çaba harcarsanız, ilişkiniz de o kadar canlı olur.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ SILVY KHOUCASIAN