Karanfilli vişne peltesi

Pelte için tüm malzemeyi bir tencereye alıp orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Nişasta kokusu gidip şeker tamamen eriyinceye kadar pişirmeye devam edin. Karışım şeffaflaşıp kıvamını alınca ateşten alın. Tabanı ve kenarları hafif ıslatılmış bir servis tabağına pelteyi dökün ve 5-6 saat buzdolabında bekletin.

Üzeri için, yaban mersinlerini bir tavaya alın. Üzerine toz şeker ve su katıp karamelize edin. Pelteyi dondurma, karamelize yaban mersini ve taze kekik ile süsleyerek servis edin.

6-8 KİŞİLİK

3 su bardağı vişne suyu

2 su bardağı su

1 su bardağı tozşeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı buğday nişastası

2 adet karanfil

ÜZERİ İÇİN

Yarım kg vanilyalı dondurma

4-5 dal taze kekik

25-30 adet yaban mersini

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN