Trençkot zamanı

Trençkotun tarihi, 1879 yılında Thomas Burberry'nin gabardin kumaşı keşfetmesine kadar uzanıyor. İlk önce askerler için üretilen bu kumaş sayesinde askerler hem kendilerini kamufle etmiş, hem de kötü hava şartlarına karşı korunmuşlar. Trençkotun günlük hayata girmesi ise İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında olmuş. Hollywood ünlüleri başta olmak üzere stil sahibi herkesin vazgeçilmezi haline gelen bu klasik parçayı siz de gardırobunuzda mutlaka bulundurmalısınız. Kısa veya uzun, kemerli, düğmeli, apoletli modellerden boyunuza ve vücut tipinize uygun olanı seçebilir, kombinlerinizi asil bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Kısa boylu ve kiloluysanız, uzun trençkotlar yerine kısalarını tercih edin.

KEKİKLE GELEN HİJYEN

Tedbiri asla elden bırakmıyor, hijyene özen gösteriyoruz. L'actone Life'ın Carvacrol Hijyenik El Jeli, doğal içeriğiyle cilde zarar vermeden mikropları öldürmeyi hedefliyor. Koku giderme ve nemlendirme özelliği olan jel; kekik, gliserin, lavanta ve pantenol içeriyor.

AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ