Sevgi mi aşk mı?

Terapilerde çiftlerin ayrı ayrı cevap aradığı sorudan gidelim. Evlilikte bir süre sonra aşkın bittiğini söylüyorlar. Aşk bitmez ya şekil değiştirir ya da biten ilişkidir. Aşk heyecanlanmak mı? Dünyanın en özel şeyine sahip olduğunuz andan itibaren heyecan düşer. Aşk şekil değiştirip sevgiyle yoluna devam etmektir. Buna adapte olmak zor mudur? Evet kolay değil. Ancak ilişkilerde aşkın heyecanının azaldığı kalıplaşmış bir cümledir. Yenilikler ilişkiyi canlı tutar. Kendi kendini yenilemeyen ilişkiler de bir süre sonra bitme aşamasına gelir. Aşk da sevgi de kişiye göre değişir. Dolayısıyla "aşk bitti, mutsuzum" demek doğru değildir.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / SILVY KHOUCASIAN