Çevre dostu alışveriş

Organik pamuk, geri dönüştürülmüş polyester gibi sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen materyallerden üretilmiş koleksiyonlar ilgi çekiyor.
Triko HIRKA, ZARA, 199,95 TL
Çöplerden dönüştürülen SPACE HIPPIE AYAKKABI, NIKE, 999,90 TL
Çiçekli elbise, BERSHKA, 229,95 TL
Uzun kollu tişört, TCHIBO, 39,95 TL
Keten gömlek, MARKS&SPENCER, 149,99 TL
Mor polar üst, QUECHUA/DECATHLON, 50 TL
Organik pamuklu tişört, MANGO, 49,99 TL
GÜNÜN YILDIZLARI
Kozmetikte de doğa dostu ürünler favorimiz…
Yüzde 100 vegan, şekillendirici kuru yağ, CAKE BEAUTY, 104,90 TL
Kompakt pudra, YVES ROCHER, 91,92 TL
Nemlendirici krem, SIMPLE/WATSONS, 125 ML 45,95 TL
AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ