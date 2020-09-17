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    • Yaşam
    • 17.09.2020 Gazete
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    Özellikle döneminde, sahip olduğumuz doğal kaynakların önemini bir kez daha anladık. alışkanlıklarımızda da daha bilinçli seçimlere yöneldik. İşte, dostu, sürdürülebilir ürünler…

    Çevre dostu alışveriş

    Organik pamuk, geri dönüştürülmüş polyester gibi sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen materyallerden üretilmiş koleksiyonlar ilgi çekiyor.

    Triko HIRKA, ZARA, 199,95 TL
    Çöplerden dönüştürülen SPACE HIPPIE AYAKKABI, NIKE, 999,90 TL
    Çiçekli elbise, BERSHKA, 229,95 TL
    Uzun kollu tişört, TCHIBO, 39,95 TL
    Keten gömlek, MARKS&SPENCER, 149,99 TL
    Mor polar üst, QUECHUA/DECATHLON, 50 TL
    Organik pamuklu tişört, MANGO, 49,99 TL

    GÜNÜN YILDIZLARI
    Kozmetikte de doğa dostu ürünler favorimiz…

    Yüzde 100 vegan, şekillendirici kuru yağ, CAKE BEAUTY, 104,90 TL
    Kompakt pudra, YVES ROCHER, 91,92 TL
    Nemlendirici krem, SIMPLE/WATSONS, 125 ML 45,95 TL

    AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ
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