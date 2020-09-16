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    • 16.09.2020 19:02
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    'nın finans kaynağına darbe! 'de 420 kilo eroin ele geçirildi

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yla mücadele çalışması başlatıldı. Narkotik köpeği 'Nilly'in katılımıyla bir araçta yapılan aramada 420 kilo eroin ele geçirildi.

    PKK'nın finans kaynağına darbe!


    Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yla mücadele çalışması başlatıldı.

    NİLLY'DE KATILDI
    Bu kapsamda harekete geçen ekiplerce, 15 Eylül günü durdurdukları bir araçta narkotik köpeği 'Nilly'in katılımıyla arama yapıldı.

    420 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
    Aramada araçta gizlenen 420 kilo eroin ele geçirildi. Eroine el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli sürücü sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

    Operasyona ilişkin Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan olayların engellenmesi ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi.

    Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü binasında sergilenen eroin paketlerinde polis ekiplerince 'Mavi Vatan' yazıldı.

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