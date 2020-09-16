"Cuma gününden itibaren Allah nasip ederse başlatıyoruz. Ehliyeti kimliğimizin içerisine yüklüyoruz. Yani vatandaşımız artık hem ehliyetini hem kimliğini taşımak zorunda kalmayacak. Bizim polislerimiz de denetleme yaparken 'ehliyetin yoksa sana ceza yazarım' demeyecek. Cebimizde artık çok kart olmayacak. Becerebilirsek e-imzayı, banka kartlarını, SGK ve sağlık bilgilerini de bunun içerisine koyacağız. İçerisinde parmak izinin olduğu, biyometrik resimlerin olduğu bir kartı sağlayacak yüksek kabiliyete sahibiz."

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ 2021'DE 81 İLİN TAMAMINDA HAYATA GEÇİRİLECEK

Acil çağrı numaralarını tek bir çatı altında toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi projesinin dünyada parmakla gösterildiğini belirten Soylu, sistemin 45 ilde başarıyla hayata geçirildiğini söyledi. Soylu, uygulamanın 2021 yılının haziran ayında 81 ilin tamamında hayata geçirileceğini anlattı.

Yerli yazılıma sahip olan sistemin tüm ihbarları yapay zeka ile ilgili birimlere anında ileteceğine işaret eden Soylu, bu sayede önemli bir projenin de başarıyla uygulanacağını vurguladı.

Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak sınırların ve kıyıların elektronik güvenlik sistemleriyle denetleneceği bir projenin de 2021'de tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, e-Devlet üzerinden yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.