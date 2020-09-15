Stadyum Mahallesi Tarla Sokak'ta 13 Eylül saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda, inşaat halindeki bir binanın yanındaki evde yaşayan Ö.A., gürültü ve toz nedeniyle inşaattaki işçiler ile tartışmaya başladı. Tartışmaya Ö.A.'nın aile üyeleride katıldı. Tartışma demir sopalar ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Ö.A. evden tabancasını alıp, işçilere ateş açtı.

İşçilerden Özkan Tokay ve E.Ö. (28) mermiyle vurularak, işçi F.T. (15) ile aile üyeleri N.A. (35), M.A. (16) ve E.A. (14) aldıkları darbelerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 mermi isabet ettiği belirlenen Özkan Tokay, ambulansla götürüldüğü Dinar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Bacağından yaralanan E.Ö. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, F.T. Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. N.A., M.A. ve E.A. ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi oldu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Ö.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.A.'nın Isparta'da olduğunu belirledi. Ö.A. saklandığı adreste, operasyonla yakalandı. Şüphelinin saklanmasına yardım eden 2 kişi de gözaltına alındı. Ö.A. ve 2 kişi, işlemlerinin ardından Dinar Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilecek.