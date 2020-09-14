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    • 14.09.2020 13:41
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    • 14.09.2020 13:41
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    'ta acı olay! 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Ereğli'de babaannesinin evinde kalan 2 yaşındaki Ebrar'ın üzerine henü bilinmeyen bir nedenle dolap düştü. Dolabın altından yaralı olarak çıkarılan çocuk, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.

    AA
    Acı olay! Üzerine dolap düştü hayatını kaybetti

    'ın Ereğli ilçesinde üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

    Kıyıcak Mahallesi Karabacak Sokak'ta ikamet eden anne K.D. ve baba Ö.D, 2 yaşındaki çocukları Ebrar D'yi babaannesi Altın D'ye emanet ederek evden ayrıldı.

    Bir süre sonra Ebrar D'nin üzerine henüz bilinmeyen nedenle dolap düştü.

    Babaannesi ve amcası tarafından dolabın altından yaralı olarak çıkarılan çocuk, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.

    Çocuğun cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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