Polise sevgilisini öldürdüğünü anlatan adam, duruşmada cinayeti reddetti. Olay 24 Mayıs'ta Antalya'da meydana geldi. Gülsüm Taç (46) evinde yaşamını yitirdi. Resim öğretmeni sevgilisi Cem Yılmaz, Taç'ı öldürdüğünü itiraf etti. Genç kadının ön otopsi raporunda kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Sanık dün hakim karşısına çıktı. Cinayeti reddeden Yılmaz, "Değer verdiğim bir insandı. Onu evde öylece bıraktığım için pişmandım ve ölmek istedim. Mahkeme salonunda rahmetlinin kızları, ailesi var. Konuşamam. Detay veremem ama Gülsüm cinsel ilişki sırasında öldü" dedi. Duruşma ertelendi.