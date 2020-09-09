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    • 09.09.2020 21:26
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    'den yeni kararı: sürecinde olanlara hasta bilekliği zorunluluğu

    ’de yeni alınan kararı valilik tarafından duyuruldu. Yeni karara göre sürecinde olan koronavirüs (Kovid-19) vakalarına tek kullanımlık hasta bilekliği zorunluluğu getirildi.

    AA
    Valilik duyurdu: Artık zorunlu

    Mardin'de yeni alınan koronavirüs kararı valilik tarafından duyuruldu.

    HASTA BİLEKLİĞİ ZORUNLU OLDU
    Valilik'ten yapılan açıklamada, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden Kovid-19 test sonucu pozitif vakalar ile temaslı kişilere İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince tek kullanımlık hasta bilekliği takılması kararı aldığı belirtildi.

    PCR testi pozitif çıkarak evde takip ve tedavisi süren hastalar ile temaslıların bir kısmının izolasyon kurallarına uymadıklarına dair birtakım geri bildirimler alınması üzerine böyle karar alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Yapılan denetimlerde bilekliğini çıkarmış olan vatandaşlarımıza izolasyon kurallarını ihlal ettikleri için yasa gereği 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak. Bilekliği yanlışlıkla kopan ya da yırtılan vatandaşlarımızın cezai müeyyide ile karşılaşmamak adına durumu derhal filyasyon ya da denetim ekiplerine bildirmesi gerekmektedir. Evleri ya da izole oldukları ortamın dışında hasta bilekliği ile sosyal hayata karışan ve halk sağlığını tehdit eden kişiler (535) 307 12 94 no' lu telefona ihbar edilebilecektir."

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