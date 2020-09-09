İstanbul metrosunda seyahat eden genç avukat karşısında oturan bir kişinin cinsel saldırısına maruz kaldı. Kartal adliyesinden binerek Kadıköy'e gitmek isteyen avukat S.Ç., metroya bindiği sırada kitap okumaya başladı. bu sırada karşısında oturarak yolculuk yapan Vehbi A., isimli kişi cebinden çıkardığı telefonla genç kadının bacaklarının fotoğraflarını çekmeye başladı.

TACİZCİYİ BAŞKA YOLCU FARK ETTİ

Vehbi A., genç avukatın fotoğraflarını çektiği sırada metroda bulunan başka bir yolcu genç kadının fotoğraflarının çekildiğini fark ederek Vehbi A.'ya 'Ne yapıyorsun? Yaptığını hanımefendiye söyleyeceğim. Fotoğrafları sil çabuk' diyerek müdahalede bulundu.

SKANDAL OLAY ÜZERİNE ŞİKÂYETÇİ OLDU

Yakalandığını fark eden Vehbi A., ise kendisini yakalayan yolcuya 'Söyleme siliyorum' diyerek çektiği fotoğrafları silmeye başladı. Bu sırada genç avukatı uyaran yolcu karşısında oturan kişinin kendisinin fotoğraflarını çektiğini ve sildiğini anlattı. Yaşadığı şokla birlikte ilk durakta inen S.Ç., durumu metro güvenliğine bildirerek Vehbi A.'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

3 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Şikayetin üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında metroda olayın tanığı olan Eren K., şüpheli Vehbi A.'nın cebinden çıkardığı telefonla avukat S.Ç.'nin bacaklarının fotoğraflarını çektiğini duruma müdahale ederek önce fotoğrafları sildirdiğini ardından S.Ç.'ye anlattığını söyledi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Vehbi A., hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

1 YIL 8 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıkarak ifade veren şüpheli Vehbi A., olay tarihinde metroya bindiğini çantadan telefonunu çıkardığı sırada yanlışlıkla kamerasının açıldığını ve anlamsız fotoğraf çektiğini daha sonra başka bir yolcunun kendisini avukatın fotoğrafını çekmekle suçladığını anlattı. Mahkeme yapılan yargılama sonunda Vehbi A.'nın üzerine atılı suçu işlediğini sabit görerek 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.

ATAKAN IRMAK-SABAH