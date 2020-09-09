Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Ankara Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden güvenlik görevlisi Ayhan B, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan tutuklandı. Mahkeme, delil durumunu değerlendirerek diğer 2 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.
4,5 MİLYON LİRAYLA KAÇMIŞTI
Güvenlik görevlisi Ayhan B. 7 Ağustos'ta çalıştığı bankanın para nakil aracından 4,5 milyon lirayı alarak kaçmıştı. Zanlının Etimesgut ilçesinde saklandığı adresi belirleyen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına almıştı.