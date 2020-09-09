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    • Yaşam
    • 09.09.2020 17:28
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    • 09.09.2020 17:28
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    'da çalıştığı nın 4,5 milyon lira alarak kaçan güvenlik görevlisi tutuklandı

    'da çalıştığı nın 4,5 milyon lira alarak kaçan güvenlik görevlisi tutuklandı, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.



    Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Ankara Adliyesine getirildi.

    Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.



    2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
    Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden güvenlik görevlisi Ayhan B, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan tutuklandı. Mahkeme, delil durumunu değerlendirerek diğer 2 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.



    4,5 MİLYON LİRAYLA KAÇMIŞTI
    Güvenlik görevlisi Ayhan B. 7 Ağustos'ta çalıştığı bankanın para nakil aracından 4,5 milyon lirayı alarak kaçmıştı. Zanlının Etimesgut ilçesinde saklandığı adresi belirleyen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına almıştı.
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