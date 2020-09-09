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    • 09.09.2020 13:40
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    • 09.09.2020 13:40
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    'da korkunç kazada acı bilanço

    'da sabah saatlerinde bir minibüs ile kamyon çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, Vali Mahmut Çuhadar yaptığı açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

    Korkunç kazada acı bilanço

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 19 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Ebubekir Çelik yönetimindeki 02 D 4025 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 NIR 09 plakalı kamyon, Narince köyü yakınlarında çarpıştı.

    İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    Vali Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, kaza sonrası ekiplerin hızlıca bölgeye intikal ettiğini belirterek, "Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı." dedi.

    Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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