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    • 09.09.2020 06:03
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    • 09.09.2020 06:03
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    Son dakika: otoyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Son dakika haberine göre, oto yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

    TEM'de korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı
    otoyolu üzerinde, aracını durdurarak karşı yola geçmeye çalışan iki yayadan biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.

    gece saatlerinde Esenyurt TEM otoyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istikametine seyir halindeki araçlarını yol kenarına park eden Melek Ö. (38) ile Ali T. (39), henüz belirlenemeyen nedenle yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Hızlı seyir halindeki araçlar arasında orta bariyerleri aşan kişiler, istikametine geçtikleri sırada otomobil çarptı.




    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Diğer sürücülerin bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Melek Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ali T. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.




    Kaza sonrası TEM Edirne istikametinde kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluşturken, kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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