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    • 08.09.2020 23:49
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    • 08.09.2020 23:51
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    Alaşehir'de çaldığı le yaparak öldü!

    'nın Alaşehir ilçesinde çaldığı le beton mikserine çarpan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

    Çaldığı traktör sonu oldu

    'nın Alaşehir ilçesinde bir şahısın çaldığı sonu oldu.

    , Manisa'nın Alaşehir ilçesi Baklacı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şahsın kullandığı 45 TA 1982 plakalı traktör ile şerit ihlali yapınca Alaşehir yönüne gelen A.K. yönetimindeki 34 DJ 5269 Plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan traktör sürücüsünün olay yerine hayatını kaybettiği belirlenirken üzerinden kimlik çıkmadı.



    ÇALDIĞI TRAKTÖR İLE KAZA YAPTIĞI ANLAŞILDI
    Kazada hayatını kaybeden traktör sürücüsünün, traktörü çaldıktan sonra kaza yaptığı belirlendi. İddiaya göre Baklacı Mahallesinde bulunan TARİŞ Üzüm Entegre tesislerinde üzüm teslim etmek için gelen Baki Kurt, kendisine ait 45 TA 1982 plakalı kuru üzüm yüklü traktörünü TARİŞ Entegre tesisleri önüne bıraktı. Yemek için traktörün yanından ayrılan Kurt, geri döndüğünde traktörün yerinde olmadığını fark etti. Traktörünün yakınında yanında getirdiği yiyecekleri yemek için oturdu. Ambulansları geçmesi üzerine durumdan şüphelenen Kurt, ambulansların yaklaşık 150 metre ileride durduğunu fark etti. Olay yerine gittiğinde kazaya karışan traktörün kendisine ait olduğunu anladı.

    Traktörü çalarak kaza yaptıktan sonra hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

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