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    • 08.09.2020 13:53
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    • 08.09.2020 13:53
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    Son dakika: 'daki alanı havadan görüntülendi

    'ın Antakya ilçesinde devam eden orman ı ve yanmış alanlar havadan görüntülendi. kırsalında 4 gün önce başlayıp, Antakya ilçesi kırsalına sıçrayan na müdahale sürüyor.

    Orman yangını havadan görüntülendi!

    'ın nde çıkan ında zarar gören orman alanı drone ile havadan görüntülendi. Yangın, dün Samandağ ilçesi Yeniköy mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangına hava aracı ve arazöz müdahalede bulunurken, soğutma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

    Yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale devam ediyor.

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