İlaç yazdırmaya gitti! Dehşeti yaşadı





Olay geçtiğimiz haftalarda Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Murat Aksarı isimli vatandaş ilaç yazdırmak için doktora gitti. Doktor tartışma sırasında Aksarı'nın üzerine kapıyı kapattı. Kapı kapanması üzerine Aksarı'nın iki parmağı koptu.