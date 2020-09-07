Reyhanlı köz domates ve kırmızıbiber çorbası

Domates ve biberleri ikiye kesip biberlerin saplarını temizleyin. Ezilmiş sarımsak, zeytinyağının yarısı, 3 dal reyhan ve tuz ile harmanlayıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından alıp kabuklarını soyun ve yemeklik doğrayın. Kalan zeytinyağını bir tencerede ısıtıp yemeklik doğranmış soğanı kavurun. Doğradığınız sebzeleri ve kalan reyhanı ekleyip soteleyin. Su, tuz ve karabiber ilave edip 20 dakika pişirin. Mutfak robotunda ezin ve reyhanla süsleyerek servis yapın.

6-8 KİŞİLİK

4 adet domates

3 adet salçalık kırmızıbiber

2 diş ezilmiş sarımsak

Yarım su bardağı zeytinyağı

6-7 dal reyhan

1 adet soğan

4-5 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN