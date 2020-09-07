Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Paslar gitsin | Pratik bilgiler

    paslandıysa, yarım üzerine pudra şekeri serpin ve bıçağı bununla ovun. Leke geçmezse aynı soğana karbonat serpip bununla ovun.

    Paslar gitsin

    paslandıysa, yarım üzerine pudra şekeri serpin ve bıçağı bununla ovun. Leke geçmezse aynı soğana karbonat serpip bununla ovun.

    SABUNA BATIRIN
    Birçok kez yaşamışınızdır. Sıkışan fermuarlarınıza mucizevi çözüm: Kulak temizleme çubuğunuzu vazeline veya sabuna batırın ve sıkışan yerin üzerinde gezdirin. Fermuarınızın açıldığını göreceksiniz.



    TEMİZLERKEN DARALMAYIN
    Ağzı dar şişeleri temizlemek için biraz su, deterjan ve bir kaşık pirinç koyup çalkalayın. Kısa sürede temizlendiğini göreceksiniz.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Paslar gitsin | Pratik bilgiler
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri