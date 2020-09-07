Paslar gitsin | Pratik bilgiler

Bıcağınız paslandıysa, yarım kuru soğanın üzerine pudra şekeri serpin ve bıçağı bununla ovun. Leke geçmezse aynı soğana karbonat serpip bununla ovun.

SABUNA BATIRIN

Birçok kez yaşamışınızdır. Sıkışan fermuarlarınıza mucizevi çözüm: Kulak temizleme çubuğunuzu vazeline veya sabuna batırın ve sıkışan yerin üzerinde gezdirin. Fermuarınızın açıldığını göreceksiniz.





TEMİZLERKEN DARALMAYIN

Ağzı dar şişeleri temizlemek için biraz su, deterjan ve bir kaşık pirinç koyup çalkalayın. Kısa sürede temizlendiğini göreceksiniz.