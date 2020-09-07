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    • 07.09.2020 15:51
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    • 07.09.2020 15:52
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    ’da 135 adrese karantinası

    Valiliği yayımladığı iki adet kararını yayımladı. Kurul kararlarının birisinde 94, diğerinde 41 olmak üzere pozitif vakalardan dolayı 135 adres karantina altına alındı.

    Adıyaman’da 135 adrese koronavirüs karantinası

    Valiliği yayımladığı kararında 135 adresin karantinaya alındığını duyurdu.

    Adıyaman Valiliği yayımladığı iki adet İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını yayımladı. Kurul kararlarının birisinde 94, diğerinde 41 olmak üzere pozitif vakalardan dolayı 135 adres karantina altına alındı.

    Kurul tarafından, Alitaşı, Bahçelievler, Barbaros, Cumhuriyet, Esentepe, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Kapçami, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Siteler, Sümerevler, Petrol, Ulucami, Varlık, Yavuz Selim, Yenimahalle, Yenisanayi, Yeşilyurt, Yunus Emre Mahalleri ile Doyran, Akdere köyü, Kömür köylerindeki adreslerin karantinaya alındığı öğrenildi.

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