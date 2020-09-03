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    • 03.09.2020 10:39
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    'da akılalmaz görüntü! 5'inci kattan aşağı attılar

    Arnavutköy'de bir hurdacı satın aldığı eski koltukları merdivenden indirmek yerine, 5'inci katta bulunan evin penceresinden aşağı attı. Sokakta oynayan çocukların yanına düşen koltuk, panik yarattı.

    Arnavutköy'de bir hurdacı satın aldığı eski koltuğu merdivenlerden indirmek yerine binanın 5'inci katından aşağıya attı. Sokakta oynayan çocukların çok yakınına düşen koltuğun düşme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.



    Olay, Anadolu Mahallesi Erdem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir hurdacı, sokak üzerindeki 5 katlı binanın 5'inci katındaki daireden eski koltuk satın aldı. Hurdacı, koltuğu merdivenlerden indirmek yerine sokakta oynayan çocuklara aldırmadan 5'inci kattan aşağıya attı. Çocuklara çok yakın bir yere düşen koltuğun 5'inci kattan atılma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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