Günlük burç yorumları – 3 Eylül 2020 Perşembe



İKİZLER: YAŞAM pencerenize açılan güzelliklere önem vereceksiniz. İsteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Özgürlük ruhunuz atağa kalktığı zaman, bağlarınızı kopartacak kadar fevri davranıyorsunuz.Aldığınız kararların arkasında durabilmenin cesaret gerektirdiğini görebilirsiniz. Sosyal olarak olumlu bir imaj çizebilir, sevdiklerinizle bir arada bulunabilirsiniz.





YENGEÇ: ÇELİŞKİLERİNİZİ kendi çabanızla yeneceksiniz.

Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz.

Aşkta bazı konular sorun olabilir.





ASLAN: BUGÜN yoğun enerjinizin sizi zorladığını, hatta tempo kaybettiğinizi göreceksiniz.

Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız çok çalışmalı ve paranızı biriktirmenin bir yolunu bulmalısınız. Kusur olarak gördüğünüz eksikliklerinizi tamamlamak için gösterdiğiniz çaba sizi olumlu bir noktaya getirebilir, Ancak yine de devam etmeyi seçebilirsiniz





BAŞAK: ÇELİŞKİLERİNİZİ kendi çabanızla yeneceksiniz.

Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz.

Aşkta bazı konular sorun olabilir.