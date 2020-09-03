Günlük burç yorumları – 3 Eylül 2020 Perşembe

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 3 Eylül 2020 Perşembe ünlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: OLAYLAR karşısında izlenmesi gereken yolda biraz aceleci davranıyorsunuz. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. İş yaşantınızda hesaplarınızı geriye dönük bir şekilde denetlemelisiniz. Bugünlerde kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün geçirebilmek için işlerinizi günün erken saatlerinde halletmeyi tercih edebilir, planlı yaşamayı seçebilirsiniz.
BOĞA: ANLAMLI ve iğneleyici sözlerinizle çevrenizde olumsuz bir hava estireceksiniz.
İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yorgun düşebilirsiniz. Kararlarınızın arkasında durmakta problem çekebilirsiniz. İnsanlarla iyi geçinmeyi tercih etseniz de fazla fedakar olmak istemeyebilir, dengeyi kurabilirsiniz.
İKİZLER: YAŞAM pencerenize açılan güzelliklere önem vereceksiniz. İsteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Özgürlük ruhunuz atağa kalktığı zaman, bağlarınızı kopartacak kadar fevri davranıyorsunuz.Aldığınız kararların arkasında durabilmenin cesaret gerektirdiğini görebilirsiniz. Sosyal olarak olumlu bir imaj çizebilir, sevdiklerinizle bir arada bulunabilirsiniz.
YENGEÇ: ÇELİŞKİLERİNİZİ kendi çabanızla yeneceksiniz.
Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz.
Aşkta bazı konular sorun olabilir.
ASLAN: BUGÜN yoğun enerjinizin sizi zorladığını, hatta tempo kaybettiğinizi göreceksiniz.
Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız çok çalışmalı ve paranızı biriktirmenin bir yolunu bulmalısınız. Kusur olarak gördüğünüz eksikliklerinizi tamamlamak için gösterdiğiniz çaba sizi olumlu bir noktaya getirebilir, Ancak yine de devam etmeyi seçebilirsiniz
BAŞAK: ÇELİŞKİLERİNİZİ kendi çabanızla yeneceksiniz.
Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz.
Aşkta bazı konular sorun olabilir.
TERAZİ: GEÇMİŞTE yaşadığınız bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. İsteklerinizde abartılı olmanıza rağmen, duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Çevrenize oldukça hassas davranabilirsiniz. Bugünlerde hayata dair niyetlerinizi olumlu tutabilirsiniz. Cümlelerinizin pozitif olması beraberinde olumlu bir süreç getirebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.
AKREP: YAKICI duygular içinde olmanıza rağmen gizlemeyi iyi biliyorsunuz. Beraber olduğunuz kişileri gözünüzde büyütebilirsiniz.
Yalnızlık sizin için çok önemli bir duygu. Kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Bugünlerde olumlu bir süreç geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Hayat sizi seçeneklere zorlasa da siz kendinizi olayların içerisinden çıkartmayı tercih edebilirsiniz.
YAY: KENDİNİZİ mutsuz hissettiğinizde bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanları seçmeniz, motivasyonunuzu artıracak. Geçmişte yaşanan bir olay yeniden gündeme gelebilir. Koyduğunuz hedefler sizi başarılı bir konuma getirebilir. Etrafınızdakilere pozitif enerji vermeniz, onların da iş motivasyonuna sahip olmasına neden olabilir.
OĞLAK: HAYALLERİNİZLE baş başa kalma arzusu içindesiniz. Projelerinizi yaşama geçirme planı yaparken, ne düşündüğünüzü hiç kimse anlamayacak. Sosyal ilişkilerinizin yoğun olduğu bir dönem. Bugünlerde potansiyelinizi başarılı bir şekilde sürdürmek için çaba gösterebilirsiniz. Yeni bir şeyler elde etmek yerine elinizde olanı korumayı tercih edebilirsiniz.
KOVA: HAYALLERİNİZİ, askıya almanız gerekebilir.
Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetimden geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz.
Artık şikayet etmeyi bırakmalısınız.
BALIK: DIŞ dünyadan koparak kendinizi toparlayacaksınız.
İlişkide duygudan çok mantığınızı ön plana çıkarmanız, partnerinizle aranızda saygın bir mesafe oluşturuyor.
Bu durum size daha iyi hissettiriyor.