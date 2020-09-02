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    • 03.09.2020 07:02
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    | Meteorolojiden sağanak ve sıcak hava uyarısı | 3 Eylül İstanbul'da hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kars çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari illerinin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 3 Eylül il il tahminleri...

    Meteorolojiden sağanak ve sıcak hava uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari illerinin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



    SICAK HAVA UYARISI
    Hava sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık, sabah doğusunun parçalı bulutlu ve yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve yer yer puslu

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 44°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 42°C
    Az bulutlu ve açık



    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeyi yer yer puslu.

    BOLU °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    DÜZCE °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve yer yer puslu

    KASTAMONU °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve yer yer puslu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık, sabah kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 41°C
    Az bulutlu ve açık

    RİZE °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu



    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars çevreleriile Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 25°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 37°C
    Az bulutlu

    VAN °C, 27°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 43°C
    Az bulutlu ve açık
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