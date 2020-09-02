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    • Yaşam
    • 03.09.2020 00:24
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    • 03.09.2020 00:24
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    Taksim'de 'na ait binada yangın!

    'nda bulunan 'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken konsolosluk binasında hasar meydana geldi.

    Taksim'de korkutan yangın!

    Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ
    Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken konsolosluk binasında hasar meydana geldi.

    Yangını izlemek isteyen bazı vatandaşları polis güçlükle dağılabildi.

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