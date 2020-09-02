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    • 02.09.2020 08:52
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    • 02.09.2020 08:52
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    Son dakika: 'de park halindeki ye çarptı: 2 kişi yaralandı

    Son dakika haberine göre, 'de inin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki ye çarparak yan yattı. da taksi sürücüsü ile kamyonet şoförü yaralandı.

    Sarıyer'de korkunç kaza! 2 kişi yaralı
    , Bayırı 'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle inin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halinde müşteri bekleyen ye çarptı. Taksiye çarpan kamyonet refüje çıkarak yan yattı. Kazada taksi sürücüsü ile kamyonet şoförü yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Kaza anında taksinin yanında arkadaşı ile sohbet eden görgü tanığı taksi sürücüsü "Kamyonet sürücüsü aracını toparlayamadı duramayarak duran taksiye vurdu. Yerler de yaş olunca kamyonet kaydı taksiye vurdu yan yattı" dedi.
    Kaza nedeniyle Tarabya Caddesi'nde çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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